La Berlinale assegna il premio - con omaggio - alla costumista Milena Canonero. Per il suo lavoro nell'industria cinematografica, Canonero, nata a Torino nel 1946, ha vinto 4 volte l'Oscar ai migliori costumi ed è stata nominata per 9 volte. Per Barry Lyndon, per cui si è aggiudicata l'Oscar insieme a Ulla-Britt Søderlund. La seconda statuetta per Momenti di gloria, poi per Marie Antoinette di Sofia Coppola e infine per il film di Wes Anderson Grand Budapest Hotel. I complimenti del ministro Franceschini