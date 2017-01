I l regista australiano Justin Kurzel ha rimesso insieme i protagonisti di Macbeth - Michael Fassbender e Marion Cotillard – per confezionare Assassin’s Creed, versione cinema di un videogame della Ubisoft: 100 milioni di copie vendute in tutto il mondo, anche presso il pubblico femminile. Forse anche per questo il bel Fassbender ci ha creduto tanto da scegliere di produrlo. Lo vedremo in sala dal 4 gennaio