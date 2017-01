USCITE

Arriva in sala il 2 febbraio in 500 copie, con 01, Smetto quando voglio – Masterclass, atteso e adrenalinico seguito dell’opera prima di Sydney Sibilia del 2014. A fronte di un successo inaspettato, non solo i capitoli due e tre sono stati girati in contemporanea – un po’ come fanno gli americani, come nel caso di Ritorno al Futuro o Il Signore degli Anelli – ma la formula, commedia con alla base un’idea vincente, risulta potenziata da innesti action e avventurosi. In arrivo anche un fumetto, allegato a La Gazzetta dello Sport, sceneggiato da Roberto Recchioni e disegnato da Giacomo Bevilacqua