Ultimo giorno di riprese a Roma, al ristorante Modo di Via Ostiense, per Rimetti a noi i nostri debiti, black comedy di Antonio Morabito, con Claudio Santamaria e Marco Giallini, ambientata nel sottobosco delle società di riscossione. Santamaria è un debitore in difficoltà che si rende conto che l’unico modo per uscire dalla morsa è prestare servizio presso la società del suo creditore. Il suo mentore è Giallini, che gli insegna tutti i metodi, al confine tra legalità e illegalità, con cui ottenere il risultato. “Non sono dei semplici ‘cravattari’’ – dice il regista – il loro metodo di riscossione è tragicomico. Come il "cobrador del frac" spagnolo, seguono la gente per umiliarla e convincerla a pagare"