Dopo il trionfo dello scorso anno con l’Orso d’oro a Fuocoammare di Gianfranco Rosi – ora in corsa per l’Oscar – questa edizione della Berlinale si caratterizza per l’assenza di italiani in concorso. Il nostro paese sarà comunque molto presente, a partire dall’annunciato Orso alla Carriera alla costumista Milena Canonero. Alessandro Borghi, l’attore rivelazione di Non essere cattivo, rappresenterà l’Italia alla ventesima edizione di Shooting Stars. Italia anche in Amelie rennt (Mountain Miracle – An Unexpected Friendship) di Tobias Wiemann, coproduzione tra il nostro paese e la Germania. Luca Guadagnino presenterà, il 13 febbraio, nell'ambito della sezione Panorama, il suo nuovo film Call Me By Your Name, coproduzione italo-francese. C'è inoltre Daughter of Mine di Laura Bispuri, prodotto da Vivo Film, tra i progetti di cui hanno annunciato la presenza al Mercato delle co-produzioni