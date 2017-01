RASSEGNE

Dal 12 gennaio al 9 febbraio una rassegna per raccontare la vera 'Gomorra'. Nella famigerata ma ancora fertile zona di Scampia, a Napoli, da 10 anni è in crescita un albero socio-produttivo con rami cine-culturali che non a caso ha nome Bronx Film (dopo essere nato e affermatosi col marchio Figli del Bronx). Laggiù - in fondo a due passi da noi - le Gomorre sono davvero di casa, eppure dal basso, da dentro quel meccanismo, qualcuno ha voluto e saputo partire per rinnegare un certo passato e per costruire idee, opportunità, storie, insomma un 'ufficio', un lavoro anomalo per quelle strade buie