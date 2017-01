"Sono felicissimo che Fuocoammare sia in corsa per gli Oscar. E meno male che Vi presento Toni Erdmann non è un documentario, così posso tifare per il film italiano". Così Dieter Kosslick, direttore della Berlinale, ha commentato l'avventura americana del film di Gianfranco Rosi, durante il tradizionale incontro pre-festival con la stampa internazionale. E martedì annuncerà quella che ha definito una sorpresa, probabilmente un premio alla carriera