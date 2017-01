TV

L'appuntamento è per il 15 gennaio su Hbo, ma The Young Pope di Paolo Sorrentino non lascia indifferente l'America: cresce l'attesa, la critica ne parla con bene, e il web ci mette il carico da 12 con meme e battute. Un caso unico per un progetto italiano (produzione originale Sky, HBO, Canal + prodotta da Wildside e coprodotta da Haut et Court Tv e Mediapro), che segna la prima volta del grande regista con la serialità. Lo definisce giustamente "televisione d'autore" 'Esquire', mentre per il 'Washington Post' "è stimolante ed è un'opera visivamente sbalorditiva. E' accattivante ed è una delle serie più inquietanti viste da anni. Sorrentino attira con ingegno lo spettatore che, come uno dei cardinali della serie, può tentare di resistere ma alla fine cede sotto l'incantesimo di questo papa"