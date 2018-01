Giuseppe Bonito dirigerà L'Arminuta

L’Arminuta, il romanzo di Donatella Di Pietrantonio vincitore del Premio Campiello 2017, diventerà presto un film con la regia di. Si tratta di uno dei best seller dell’anno appena trascorso, con oltre 170.000 copie vendute ed attualmente in corso di traduzione in 14 paesi. Il romanzo, ambientato negli anni '70 in un Abruzzo luminoso, ruvido e dolente, racconta la storia di una ragazzina di tredici anni che tutti chiamano l’Arminuta (in dialetto abruzzese significa la ritornata) che da un giorno all’altro scopre di non essere la figlia delle persone con cui è cresciuta e si trova restituita alla sua vera famiglia. Dietro la porta della nuova casa la attende un mondo nuovo, estraneo e rude che sembra appena sfiorato dal progresso. I diritti del romanzo, edito da Einaudi, sono detenuti dalla Overlook Production di Marco Donati, che ha già prodotto nel 2012 Pulce non c’è, opera prima del regista campano Giuseppe Bonito, candidato a due Nastri d'Argento (miglior regista esordiente e miglior canzone originale) e vincitore del premio speciale della giuria nella sezione Alice nella Città alla Festa del Cinema di Roma. La sceneggiatura è affidata a Monica Zapelli (vincitrice del David di Donatello e del Nastro d’Argento nel 2001 con I cento passi di Marco Tullio Giordana) con la collaborazione della stessa autrice Donatella Di Pietrantonio.