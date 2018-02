Erri De Luca ospite al RIFF

Erri De Luca e Cote de Pablo sono i primi ospiti annunciati del Riviera International Film Festival, la rassegna cinematografica dedicata ai registi under 35 che si terrà a Sestri Levante dal 2 al 6 maggio. Erri De Luca sarà protagonista di un incontro sul rapporto tra cinema e letteratura dal titolo "Parola e immagine in alleanza e in conflitto", che lo scrittore ha così commentato: “Immagine e parola sono in antica competizione tra loro. Il cinema costituisce una forma della loro possibile alleanza. La letteratura ringrazia”. Invece de Pablo, l'attrice e modella cilena, naturalizzata statunitense, che ha vestito i panni dell’agente speciale Ziva David nella popolare serie tv NCIS – Unità anticrimine, farà parte della giuria e terrà una masterclass di acting, serie tv e teatro.

Giunto alla seconda edizione, il RIIFF organizza proiezioni, incontri e masterclass in Liguria, tra Sestri Levante e la Baia del Silenzio, e quest’anno inaugura la sezione dedicata ai documentari sull’ambiente, che diventerà permanente nella programmazione del festival. In questa occasione, sarà proiettato, fuori concorso, The War in Between, il documentario diretto da Riccardo Ferraris e prodotto da Stefano Gallini Durante, co-fondatore del festival insieme a Vito D’Onghia, inserito nel prossimo Santa Barbara International Film Festival.