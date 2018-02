San Cosimato: Ferilli, Luca Zingaretti e Anec Lazio

Sabrina Ferilli scende in campo nella vicenda dell'Arena di San Cosimato con una lettera aperta alla sindaca Raggi in cui chiede a gran voce di autorizzare la manifestazione e giudica "l'esproprio come un fatto gravissimo e senza precedenti". Luca Zingaretti esprime "solidarietà sempre e comunque per chi in questa Italia si spende per la cultura e la sua diffusione sul territorio".

Viceversa gli esercenti dell'Anec Lazio, per bocca della presidente Piera Bernaschi, "in controtendenza con gran parte dell'èlite del cinema Italiano e di alcuni esponenti politici", chiedono che si smetta "di calpestare le regole condivise che sono l’unico argine contro l’arroganza, i privilegi ed i favoritismi su cui quegli stessi paladini a difesa di questa iniziativa sembrerebbero fondare i propri ideali e valori a difesa della legalità e della trasparenza."

"E' giusto che, mentre i cinema rimangono faticosamente aperti tutto l’anno, compresa l’estate, ci siano iniziative gratuite con l’apporto diretto ed indiretto delle istituzioni pubbliche?", si chiedono in un comunicato stampa.

"Anche l’Arena a Piazza Vittorio - aggiungono - uno dei luoghi più degradati e rischiosi della città, assegnataci attraverso un avviso pubblico e senza alcun sostegno economico, avrebbe dovuto meritare la stessa attenzione e lo stesso trattamento".