De Silva e Querini in un corto sulle cooperative sociali

Oggi giovedì 22 febbraio alle 19,30 alla Casa del Cinema di Roma si terrà la prima del cortometraggio Questo è lavoro, diretto da Federico Caponera, firmato Save the Cut e prodotto dal Consorzio Parsifal (aderente al Forum del Terzo Settore Lazio). Alla proiezione seguirà un dibattito condotto da Federico Ruffo, giornalista di "Report" e conduttore del programma su Rai 3 "Il posto giusto", cui prenderanno parte il presidente del Consorzio Parsifal Daniele Del Monaco, il direttore del Consorzio Parsifal Renato Incitti, il presidente della cooperativa sociale Alicenova Andrea Spigoni, il regista Federico Caponera e gli attori Pietro de Silva, Martina Querini, Antonio Venturini, Fabrizio Romagnoli, Marco La Ferla e Fiorella Battisti. Interverranno anche, per un saluto, Francesca Danese, portavoce Forum Terzo Settore del Lazio, e Mauro Lusetti, presidente Legacoop.

Il cortometraggio racconta la storia di Massimo (Pietro De Silva), un consulente d'affari per grandi realtà immobiliari, che deve sbrigare un affare proprio durante il fine settimana programmato insieme alla figlia. Per non rinunciare ai suoi impegni di lavoro, la porta con sé e dà inizio a un viaggio che mette in risalto la distanza che c’è tra loro, fino a quando, grazie all’incontro fortuito con i ragazzi di una cooperativa sociale, il rapporto si ricompone.

https://www.youtube.com/watch?time_continue=7&v=t3M1DWPd9ds