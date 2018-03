Al via il Meeting Internazionale di Cinema Indipendente

Il 15 e il 16 marzo, alla Casa del Cinema di Roma si terrà il VII Meeting Internazionale di Cinema indipendente, promosso da AGICI, presieduta da Marina Marzotto, in collaborazione con FICE - Federazione Nazionale Cinema d’Essai e AGIS Calabria. MICI 2018 apre i lavori affrontando il tema degli “Incentivi fiscali per investire nell’audiovisivo”, alla Sala Deluxe dalle 10:00 alle 11:30 in collaborazione con Direzione Generale Cinema MiBACT Andersen Tax & Legal, Università “Mediterranea” Reggio Calabria. Il Convegno, moderato dal docente Gianni Celata, si pone l’obiettivo di illustrare e discutere le opportunità offerte ad aziende, istituti di credito e privati investitori dall’Art Bonus, al credito d’imposta esterno e la cessione del credito d’imposta alla produzione. Sono invitati ad intervenire Simona Rapino di Natixis Coficiné, Alberto Baldini di BNL Gruppo BNP Paribas, Michela Mantovani del Department of Law and Economics University "Mediterranea" Reggio Calabria, Director of Cat Lab Economics and Management of Cultural Environmental and Tourist Resources, Bruno Della Ragione dello Studio Legale Della Ragione-Garofalo & Associati, Ciro Serio di Andersen Tax and Legal.

A seguire, tra le 11:30 e le 13:00, è in programma l’incontro “MiBACT e Regioni: armonizzare ed integrare le attività nazionali e regionali nell’ottica dell’ottimizzazione della spinta propulsiva all’industria cine-audiovisiva italiana”, in collaborazione con Direzione Generale Cinema MiBACT, Calabria Film Commission, Roma Lazio Film Commission. Il Convegno vuole promuovere la massima integrazione e l’allineamento degli strumenti ministeriali e regionali e l’adozione di industry standard unitari in termini di documentazione e rendicontazione richiesta per i fondi di carattere selettivo. Modera l’avvocato Marcello Mustilli e sono invitati ad intervenire Nicola Borrelli, Direttore Generale Cinema MiBACT (TBC), Stefania Ippoliti, Presidente Italian Film Commission, Giuseppe Citrigno, Presidente Calabria Film Commission, Paolo Vidali, Direttore Fondo Audiovisivo FVG, Cristina Priarone, Direttore Roma Lazio Film Commission, VP IFC, Roberto Corciulo, Fund Manager Apulia Film Commission.

Per quanto riguarda la sezione di pitch, il 15 marzo alla Sala Volontè della Casa del Cinema si svolgeranno tra le 10 e le 11.30 diverse sessioni: Pitch2TV - Pitch Broadcaster e OTT (Over-The-Top ovvero le imprese che forniscono via Internet contenuti video). Sono invitati come uditori Alfonso Cometti, RTI Mediaset, Erica Negri, Sky Scripted Programming, Cristiano Delmonte di Aurora TV, Laura Nicotra di Rai Cinema, Fabio Mancini di Doc 3, Salvatore Cannavò di LOFT – Il Fatto Quotidiano. Tra le 11.30 e le 13.00 si terrà la sessione Pitch2INVESTOR Investitori Esterni, dove sono invitati come uditori Simona Rapino di Natixis Coficiné (FRA), Alberto Baldini di BNL Gruppo BNP Paribas e Michela Mantovani del Comitato Calabria Cinetourism. Tra le 14.30 e le 16.00 si terranno i Pitch2FUND Fondi Regionali e Film Commission: sono invitati come uditori Stefania Ippoliti di Toscana Film Commission e Italian Film Commission, Cristina Priarone di Roma Lazio Film Commission, Giuseppe Citrigno di Calabria Film Commission, Paolo Vidali del Fondo Audiovisivo Friuli Venezia Giulia, Daniele Basilio e Roberto Corciulo di Apulia Film Commission, Gemma Lynch di Sardegna Film Commission. Tra le 16.30 e le 18.00 si svolgeranno i Pitch2SALES Vendite Estere, dove sono invitati come uditori Michel Vandewalle di Atlas International (DE), Francesca Manno di Summerside International (HOL), Cristina Cavaliere di Rai Com (IT), Catia Rossi di True Colours (IT), Sofia Kurdoglu di Fandango (IT), Francesca Breccia di Coccinelle Film (IT).

Il 16 marzo i lavori riprenderanno in sala Deluxe dalle 14.30 alle 16.00 affrontando il tema della “Circuitazione del prodotto cinematografico italiano” in collaborazione con FICE e ANEC. Il Convegno riflette sulle dinamiche che regolano la competitività dell’esercizio cinematografico italiano e sui meccanismi di programmazione delle sale e sulla disponibilità del prodotto cinematografico al piccolo come al grande esercizio, valutando l’impatto della nuova normativa a favore della programmazione estiva e dell’auto-distribuzione. Modera Marco Spagnoli del Giornale dello Spettacolo e sono invitati a intervenire Alberto Francesconi, Presidente ANEC, Domenico Dinoia, Presidente FICE, Luigi Lonigro, Direttore 01 Distribution (TBC), Paolo Orlando, Responsabile Commerciale Medusa Film, Aldo Lemme, Direttore Theatrical Adler Entertainment, Giorgio Ferrero, Direttore Circuito Ferrero Cinemas.

Dalle 16:30 alle 18:00 in sala Deluxe si parlerà di “Critica e giornalismo cinematografico. Le criticità dell’anteprima per la stampa”, in collaborazione con AFIC, SNCCI e SNGCI. Il Convegno affronterà l’evoluzione della copertura mediatica riservata al cinema nell’epoca dei social media e gli effetti sul pubblico e l’industria. In seguito alle dichiarazioni rese nell’estate 2017 dal Direttore del Festival di Cannes, Thierry Frémaux, il dibattito verte sull’utilità e l’impatto delle anteprime riservate alla stampa ai fini della reputazione di un film e la sua conseguente vita commerciale. Modera Giorgio Gosetti delle Giornate degli Autori, Vice Presidente AFIC, e sono invitati a intervenire Antonio Monda, Direttore Festa del Cinema di Roma, Franco Montini, Presidente SNCCI, Laura Delli Colli, Presidente SNGCI, Francesco Ranieri Martinotti, Presidente ANAC, Michel Vandewalle, Distributore Internazionale Atlas GMBH e Alberto Crespi, Responsabile Comunicazione Centro Sperimentale di Cinematografia.

Sul fronte legato al Market, il MICI nella giornata di venerdì 16 prevede, alla Sala Volontè, tra le 10.00 e le 11.30 un Pitch2SCRIPT Autori. Sono invitati come uditori Antonio Adinolfi di Videa, Giuseppe e Maria Grazia Saccà di Pepito Produzioni, Gabriele Oricchio di Propaganda Italia, Federico Massa di Avilab e Amedeo Pesce di Hydra Film. Dalle 10:00-11:30 sono invitati Valerio Esposito di Netflix Cinema, Fulvio Firrito di Rai Cinema, Antonio Adinolfi di Videa, Gabriele Oricchio di Propaganda Italia, Federico Massa di Avilab, Amedeo Pesce di Hydra Film. Per il Pitch2CINEMA Distribuzione Theatrical, tra le 11:30 e le 13:00 sono invitati Paolo Orlando di Medusa Film, Aldo Lemme di Adler Entertainment, Federico Sperindei di Notorious Pictures, Antonio Adinolfi di Videa, Rebecca Basso di Emera Film, Giuseppe Gori di Arch Film. Per il Pitch2CO-PRO Co Produzioni Internazionali tra le 14:30 e le 16:00 sono invitati come uditori Felix Balbas di Minimo VFX (Spagna), Philipp Kreuzer di Maze Film (Germania), Valerio Esposito di Netflix Cinema Europe (EU).

Alla sala Kodak della Casa del Cinema sul fronte dei workshop il MICI prevede una serie di approfondimenti sul tema dei Visual Effects. Si comincia dalle 10.00 alle 11.30 con il Workshop “Indie VFX” a cura di Felix Balbas di Minimo VFX, Spagna. Si prosegue dalle 11.30 alle 13.00 con "L’approccio del Direttore della Fotografia agli effetti visivi", sulle scelte tecnico-artistiche che riguardano i VFX, la collaborazione con il VFX Producer/Supervisor, il trattamento degli effetti in post-produzione e in particolare in fase di color correction. Il docente sarà Daniele Ciprì, direttore della fotografia e regista. Dalle 14.30 alle 16.00 al via "L’approccio del Regista agli effetti visivi", dove si parlerà dell’utilizzo dei VFX come strumento narrativo e stilistico, le scelte tecnico-artistiche che riguardano i VFX, la collaborazione con il VFX Producer/Supervisor e il direttore della fotografia. Il docente sarà Dario Piana, pluripremiato regista di pubblicità, cinema e progetti multimediali.