Wajib Film della Critica

Wajib – Invito al matrimonio della regista palestinese Annemarie Jacir è stato designato Film della Critica dal Sindacato Nazionale Critici Cinematografici Italiani – SNCCI. La motivazione è la seguente: “Sfuggendo a un'impostazione ideologica, la regista scruta le diversità generazionali sui temi importanti della politica e delle tradizioni, con un film che mette al centro gli attriti familiari in uno scenario palestinese quotidianamente smosso da opposizioni significative. Senza eccedere in un'estetica accattivante, ne esce un quadro preciso e lucido nelle sue contraddizioni lampanti”. Plauso della critica che va ad unirsi anche al riconoscimento del pubblico, considerato l’ottimo esordio in media copia del film, distribuito nelle sale italiane dal 24 aprile da Satine Film. Recentemente premiato anche in Italia con il Premio del Pubblico al Middle East Now Festival di Firenze, il film ha ottenuto importanti riconoscimenti in tutto il mondo, tra cui il Festival Internazionale del Cinema di Dubai, il London Film Festival e il Festival di Locarno.