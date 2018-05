True Colours, tra Golem e Quatriglio

CANNES - Grande “Euforia” a Cannes per True Colours, che presenta una delle line up di cinema italiano più ricche dell’anno. Sono 14 i film che verranno proiettati al Marché per il pubblico dei buyer internazionali, di cui 10 in anteprima assoluta. Oltre a rappresentare per l’estero il nuovo film di Valeria Golino, presente nella selezione ufficiale del Festival nella sezione Un Certain Regard, la società guidata da Catia Rossi prosegue nel suo percorso di collaborazione con un numero sempre più folto di produttori italiani, portando sul mercato estero una selezione di film di grande qualità e varietà di generi. Rinnovata anche la fiducia di Vision Distribution, con cui True Colours aveva iniziato a collaborare all’EFM di Berlino rappresentando i primi 3 film e di cui ora presenta al Marché altri 4 titoli. Molti i film che hanno ottenuto in Italia un grande risultato al botteghino: da Come un gatto in tangenziale (€ 9.553.995c per 1.434.294 spettatori) a Metti la nonna in freezer (€ 3.281.857, 522.058 spettatori), da Benedetta Follia (€ 8.471.050, 1.305.099 spettatori) a Napoli velata (€ 5.762.258 , 876.178 spettatori), da Sono tornato (€ 2.342.670, 351.652 spettatori) a Puoi baciare lo sposo (€ 2.312.775, 364.537 spettatori). Oltre ai tanti successi italiani emerge nel catalogo anche il film spagnolo Las distancias, opera seconda della promettente autrice catalana Elena Trapé, vincitore dei premi come Miglior Film, Miglior Regia e Migliore attrice protagonista al recente Malaga International film Festival.

Tra i promo di film ancora in lavorazione o post produzione che saranno proposti ai buyer: Sembra mio figlio (Just like my Son) di Costanza Quatriglio, prodotto da An Ascent Film con Rai Cinema, in coproduzione con Caviar e Antitalent con Basir Ahang, Dawood Yousefi, Tihana Lazovic; Ride di Jacopo Rondinelli, dai creatori di Mine Fabio Guaglione & Fabio Resinaro, prodotto da Lucky Red, Mercurious e Tim Vision con Lorenzo Richelmy, Ludovic Hughes; Michelangelo (Endless) di Emanuele Imbucci, prodotto da Sky Italia e Magnitudo Film con Enrico Lo Verso e Ivano Marescotti; La befana vien di notte (The Legend of the Christmas Witch) di Michele Soavi, prodotto da Lucky Red con Rai Cinema, in coproduzione con Morena Films, con Paola Cortellesi e Stefano Fresi; Freaks Out di Gabriele Mainetti, prodotto da Lucky Red e Goon Films con Rai Cinema, in coproduzione con Gapfinders, da un soggetto originale di Nicola Guaglianone, sceneggiatura di Nicola Guaglianone e Gabriele Mainetti, con Aurora Giovinazzo, Claudio Santamaria, Pietro Castellitto, Giancarlo Martini, con la partecipazione di Giorgio Tirabassi, Max Mazzotta, Franz Rogowski e infine il film di animazione Golem di Lorenzo Ceccotti, prodotto da Lucky Red.