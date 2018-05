Giovanni Allevi in VR a Cannes

Playing Together, lo short film interpretato dal compositore Giovanni Allevi, sarà proiettato domenica 13 maggio nell’ambito della 71ª edizione del Festival di Cannes. Il film, prodotto da Bizart e Twiceout, è stato girato con riprese a 360° e audio spazializzato e rappresenta un prodotto altamente innovativo in campo cinematografico e musicale italiano. Al centro della storia, una prova d’orchestra e l’esecuzione finale del brano "Together", tratto dal nuovo album Equilibrium di Giovanni Allevi. Diretto da Federico Giuseppini e Gabriele Giuliani, il film è a Cannes nella sezione Next del Marché du Film, primo mercato al mondo del cinema in realtà virtuale. Playing Together - unico film italiano della sezione - verrà mostrato con l’utilizzo degli appositi visori, in anteprima mondiale, il prossimo 13 maggio alle ore 12.

Curiosare, invisibili, all’interno di una prova d’orchestra unica ed irripetibile: il compositore, pianista e direttore d’orchestra Giovanni Allevi sperimenta, con i suoi musicisti, nuove modalità espressive e di interazione, attraverso l’improvvisazione ritmica e melodica ed inconsueti esercizi di respirazione. Grazie alla realtà virtuale, per la prima volta gli spettatori possono vivere l'esperienza unica di calcare il palco, in mezzo a violini, viole, violoncelli e contrabbassi, di fronte a Giovanni Allevi e al suo modo rivoluzionario di creare una perfetta sintonia con i professori d’orchestra che lo accompagnano.