Il cinema sostenibile sulla Croisette

Il discorso della sostenibilità e del rispetto ambientale è tema a cui stanno diventando molto sensibili anche gli addetti ai lavori del mondo del cinema.

Stamattina all’Italian Pavilion si è tenuto un incontro dedicato – il terzo Green Panel Discussion, in cui si sono presentate e discusse le tematiche connesse alla questione. Produzioni europee come My Room, a Cannes in Un Certain Regard, e il corto d’animazione Carlotta’s Face, abbracciano il tema della sostenibilità.

In Europa sono spesso le Film Commission a giocare un ruolo chiave nella sensibilizzazione sul tema, così si sono confrontati sulla questione: Luca Ferrario – FC Trentino, Nevina Satta – FC Sardegna, con i colleghi belgi, francesi e americani.