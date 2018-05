Standing ovation al Grand Théâtre Lumière durante la presentazione ufficiale di Three Faces per la sedia vuota riservata a Jafar Panahi, il regista iraniano che non ha potuto accompagnare il suo film in Concorso a Cannes. Un poetico viaggio in auto tra le montagne dell’Iran che racconta, con umorismo e tenerezza, di tre generazioni di donne e delle difficoltà di fare cinema in Iran