I successi di True Colors

CANNES - Buono il bilancio per True Colours, la società che rappresenta al Marché ben 14 titoli per le vendite internazionali. Euforia di Valeria Golino è uno dei titoli più richiesti di Un Certain Regard e ha trovato distribuzione in Francia (Paname), Grecia (Strada), ex Jugoslavia (Stars Media) e Cina (Bravos Pictures), mentre trattative sono in corso con Giappone, UK, USA, Spagna, Australia e Taiwan.

Metti la nonna in freezer è stato venduto in Grecia (Odeon), Taiwan (AV Jet) e Cina (Huashi TV). Spagna, America Latina e ex Repubbliche sovietiche potrebbero unirsi a breve. Gli spagnoli di Adso hanno acquisito i diritti di Blessed Madness di Carlo Verdone (questo il titolo internazionale). Napoli velata di Ferzan Ozpetek andrà in Corea del Sud (Mediasoft), Cina (Jushi Films) e Thailandia (Dreambox).