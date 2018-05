Cristiano Bortone, tre progetti cinesi

Il regista-produttore italiano Cristiano Bortone, con la sua Orisa Produzioni, ha annunciato al Marchè du Film del Festival di Cannes tre progetti: un film esclusivamente cinese ma girato nel nostro Paese; l’adattamento sul grande schermo di uno dei libri più venduti in Cina; e infine la co-produzione per il solo mercato orientale di un live-action CGI dedicato a un personaggio amatissimo dai bambini.

Inizieranno a breve e saranno interamente ambientate a Roma le riprese di Italian Recipe – Un amore a Roma la commedia romantica basata su un soggetto originale di Alberto Simone e Ivan Cotroneo, sceneggiata dallo stesso Simone e dalla sceneggiatrice Yu Si. Nel film un famoso musicista cinese viene in Italia per un reality show che consacrerà la sua notorietà e s’imbatterà in una sua connazionale, una ragazza di status sociale forse più umile ma con un grande sogno: diventare una grande chef. Nel corso di una notte magica nella città più bella del mondo, i due s’innamoreranno e capiranno quali sono i valori veri della vita. Prodotto dalla Orisa produzioni, Dauphine Film Company insieme a Beijing WD Pictures e da Zentropa (la società che fa capo al famoso regista danese Lars Von Trier), il film è realizzato con Rai Cinema, sostenuto dal contributo della Regione Lazio.

Bortone ha inoltre stretto un accordo con Geling Yan per l'adattamento cinematografico del romanzo "The Secret Talker”. Le riprese avverranno nel 2019 e il film vedrà come protagonisti sia un’importante attrice cinese e una star maschile americana. Geling Yan è una delle più famose scrittrici cinesi contemporanee, autrice di numerosi romanzi e racconti molti di cui già traslati sul grande schermo. “Anche ‘The Secret Talker’, inizia come un thriller, ma alla fine tratta di temi complessi come l'identità, la salvaguardia di se stessi e ciò che siamo pronti a fare per amore - ha dichiarato Bortone - Per me sarà anche una bella sfida quella di lavorare insieme a due grandi attori provenienti da mondi molto diversi: quello cinese e quello americano".

Infine Bortone e la società Orisa Produzioni ha annunciato la firma di un accordo di co-produzione – insieme alla casa editrice Olandese Mercis BV, e la società produttiva Cinese Beijing WD Pictures - per la realizzazione di un film live action/CGI basato sul famoso character d’animazione "Miffy". Verrà girato a fine 2019 per il solo mercato cinese e avrà come protagonisti star locali.