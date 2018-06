Rome City of Film al meeting annuale delle Città Creative

Si svolge quest’annoa Cracovia e Katowice, rispettivamente Città Creative per la Letteratura e la Musica, la riunione annuale del network UNESCO delle Città Creative nel mondo, che offre ai partecipanti l'opportunità di scambiare e condividere idee ed esperienze su temi quali la creatività e la cultura per una migliore qualità della vita nelle città, l'impatto delle arti digitali sul lavoro e la produzione, i cambiamenti necessari nel consumo e nella produzione per fronteggiare le sfide ambientali.

Oltre trecento i delegati attesi a rappresentare le città creative UNESCO, che presenteranno la loro visione di creatività come fonte di innovazione e sviluppo sostenibile. Tra loro anche la delegazione composta dai rappresentanti di Fondazione Cinema per Roma e Istituto Luce Cinecittà per Rome City of Film, che l'11 dicembre 2015 è entrata a far parte del Nerwork UNESCO delle Città Creative, che riunisce oggi 180 città da 72 Paesi diversi.