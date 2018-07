Luca Argentero è Leonardo da Vinci

Sarà Luca Argentero a prestare il volto a Leonardo da Vinci nel nuovo film d’arte Inside Leonardo (titolo provvisorio), prodotto da Sky, con Progetto Immagine, in occasione del cinquecentenario della morte di Leonardo da Vinci, avvenuta nel maggio 1519. Le riprese del film - che uscirà nel corso del 2019 nei cinema italiani con Lucky Red e poi in tv su Sky - inizieranno il prossimo settembre a Firenze, a Vinci e nella campagna toscana, a Milano, a Roma e in Francia.

Inside Leonardo, per la regia di Jesus Garces Lambert (Caravaggio l’anima e il sangue), porterà lo spettatore alla scoperta dell’uomo, il pittore, lo scienziato e l’inventore, attraverso un viaggio unico, coinvolgente e affascinante nella mente di Leonardo. La consulenza scientifica del film è affidata a Pietro C. Marani, professore ordinario di Storia dell'Arte Moderna e Museologia al Politecnico di Milano, nonché Presidente dell'Ente Raccolta Vinciana del Castello Sforzesco di Milano e membro della Commissione Nazionale Vinciana per la pubblicazione delle opere di Leonardo. La direzione artistica è di Cosetta Lagani, già responsabile dei precedenti film d’arte Sky, tra cui Caravaggio l’anima e il sangue e Michelangelo infinito (prossimamente nei cinema italiani).