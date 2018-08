La sala web torna alla Mostra

Per il settimo anno torna alla Mostra del Cinema di Venezia la Sala Web che permette la visione online, attraverso il sito www.labiennale.org, di alcuni significativi film della selezione ufficiale, per cinque giorni a partire da quello in cui vengono presentati in prima mondiale al Lido. In programma una selezione di diciotto lungometraggi, di cui undici della sezione Orizzonti, due di Biennale College – Cinema, tre di Sconfini, e due Fuori Concorso. A partire dal 21 agosto è possibile acquistare il biglietto o il pass digitale tramite il sito della Biennale. Ciascun titolo, in versione originale con sottotitoli in inglese, sarà disponibile per la visione in streaming a partire dalle ore 21:00 (ora italiana) del giorno della presentazione ufficiale del film e fino al 19 settembre.

Fra i titoli disponibili online sono inclusi sei attesi film italiani: La profezia dell’armadillo di Emanuele Scaringi (Orizzonti), Un giorno all’improvviso di Ciro D’Emilio (Orizzonti), Il ragazzo più felice del mondo di Gipi (Sconfini), Camorra di Francesco Patierno (Sconfini), Arrivederci Saigon di Wilma Labate (Sconfini), 1938 Diversi di Giorgio Treves (Fuori concorso). Per la sezione Orizzonti, arricchiranno la programmazione della Sala Web, tra gli altri, registi come il francese Mikhaël Hers, già in concorso a Locarno, che qui presenta Amanda, e l’indonesiano Garin Nugroho, il cui musical Requiem from Java era in Orizzonti nel 2006, che quest’anno presenta Memories of my Body. Nella programmazione sono inclusi due titoli realizzati nell'ambito di Biennale College – Cinema: Deva di Petra Szöcs (Ungheria) e Yuva di Emre Yeksan (Turchia). Guarda il programma completo.

Le proiezioni, per conto della Mostra, saranno collocate per il territorio internazionale sul sito protetto operato da Festival Scope (www.festivalscope.com ), mentre per quello geolocalizzato al territorio italiano da MYmovies.it e Repubblica.it sulla piattaforma MYMOVIESLIVE – Nuovo Cinema Repubblica(https://www.mymovies.it/live/nuovocinemarepubblica ).

Per le proiezioni sul territorio internazionale, è possibile acquistare il biglietto digitale a partire dal 21 agosto sul sito web della Biennale www.labiennale.org e sul sito www.festivalscope.com . Si potrà accedere alla proiezione del film prescelto dopo aver effettuato una registrazione, pagato il biglietto singolo (4 €) oppure un pass per 5 film (10 €) che consentirà una visione non ripetibile per ogni film. Per accedere invece alle versioni sul territorio italiano pubblicate su MYMOVIESLIVE – Nuovo Cinema Repubblica (con i sottotitoli in italiano) basterà attivare un abbonamento MYmovies.it nella fascia di prezzo a partire da 17,90 € che darà l’accesso a tutti i film della Sala Web.