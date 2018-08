CSC Sicilia alla Mostra con un corto

La sede Sicilia del Centro Sperimentale di Cinematografia – Scuola nazionale di cinema, è presente alla 75esima Mostra con un film di Luca Capponi, giovane regista scelto dalla Settimana Internazionale della Critica con il cortometraggio Cronache dal crepuscolo. Capponi, attualmente, è allievo di terzo anno.

"Siamo particolarmente orgogliosi - dichiara il direttore artistico Pasquale Scimeca - questa scelta dimostra il livello di alta specializzazione raggiunto dai nostri studenti. La Scuola Nazionale di Cinema, sede Sicilia, dove si studia il documentario, si pone sempre di più come un luogo di apprendimento e di elaborazione di un’idea del cinema del reale, in grado di raccontare la Sicilia, con occhi nuovi e uno sguardo diverso, dove arte e didattica si fondono, dando vita a una Bottega, dove si apprende un mestiere e si dà la possibilità agli allievi di esprimere in piena libertà il proprio talento creativo”.

“La presenza del giovane regista a Venezia - aggiunge il direttore della sede Sicilia Ivan Scinardo - ci offre l’occasione per ricordare la scadenza del bando per l’iscrizione al corso di Documentario, il prossimo 18 settembre. Anche quest’anno sono previsti 12 posti per giovani di età compresa tra i 18 e i 26 anni, in possesso del diploma. Verranno comunque selezionati più studenti, rispetto ai 12 posti previsti dal bando, che avranno l’opportunità di seguire un corso propedeutico, della durata di circa 3 mesi".

Nella foto Scimeca e Scinardo.

Qui il bando di selezione: http://bit.ly/corso-documentario

Qui la procedura di iscrizione: https://roma2018.concorsifondazionecsc.it