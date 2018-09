La notte di San Lorenzo: Paolo Taviani a Venezia

Domenica 2 settembre alle ore 14.30 in Sala Giardino, la Mostra di Venezia presenta nella sezione Venezia Classici il primo dei due grandi restauri realizzati in collaborazione dal Centro Sperimentale di Cinematografia – Cineteca Nazionale e dall’Istituto Luce Cinecittà. Si tratta di La notte di San Lorenzo (1982), uno dei più bei film di Paolo e Vittorio Taviani. Sarà l’occasione di ricordare Vittorio Taviani, scomparso lo scorso 15 aprile, e di salutare suo fratello Paolo che sarà presente in sala assieme alla moglia Lina Nerli Taviani, costumista del film. Il restauro è stato curato da Giuseppe Lanci, docente di fotografia al Csc e direttore della fotografia che ha firmato i film dei fratelli Taviani da Good Morning Babilonia (1987) in poi, da Federico Savina per quanto riguarda il restauro del suono e da Pasquale Cuzzupoli, apprezzatissimo tecnico che lavora ai restauri realizzati a Cinecittà. Saranno presenti alla proiezione il presidente del CSC Felice Laudadio, il presidente di Istituto Luce Cinecittà Roberto Cicutto, la conservatrice della Cineteca Nazionale Daniela Currò e il maestro Federico Savina.

Il film verrà replicato il giorno successivo, lunedì 3 settembre, alle ore 9.00 in Sala Volpi. La notte di San Lorenzo fu presentato in concorso al Festival di Cannes del 1982, dove vinse il Grand Prix du Jury. Il film racconta in modo poetico, come fosse una fiaba narrata a un bambino, un drammatico episodio della Resistenza in Toscana avvenuto a San Miniato, il paese dei fratelli Taviani, nell’agosto del 1944. Non a caso la sceneggiatura, oltre che da Paolo e Vittorio Taviani e da Tonino Guerra, è firmata anche da “Giuliani”, il nome di battaglia da partigiano del loro storico produttore “Giuliani” Gaetano De Negri. Fotografato da Franco Di Giacomo, montato da Roberto Perpignani e musicato da Nicola Piovani, il film è interpretato da Omero Antonutti, Margarita Lozano, Claudio Bigagli, Massimo Bonetti, Dario Cantarelli, Paolo Hendel, David Riondino e moltissimi altri.

Il secondo restauro realizzato in collaborazione dal Centro Sperimentale di Cinematografia – Cineteca Nazionale e dall’Istituto Luce Cinecittà, e programmato nella sezione Venezia Classici, sarà Il portiere di notte di Liliana Cavani, in programma giovedì 6 settembre.