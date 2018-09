Poker per True Colors

VENEZIA - Importanti acquisizioni per True Colours alla Mostra di Venezia. Un giorno all'improvviso (Orizzonti), prodotto da Lungta Film, con Anna Foglietta e il debuttante Giampiero De Concilio, è il primo film del regista Ciro D’Emilio e verrà presentato in prima mondiale il giorno 4 settembre. Evento Speciale delle Giornate degli Autori è invece il secondo film di Pippo Mezzapesa, Il bene mio. Prodotto e distribuito in Italia da Altre Storie, il film ha come protagonista Sergio Rubini che interpreta Elia, stralunato ultimo abitante del villaggio abbandonato di Provvidenza, in Puglia, che dovrà vedersela con i fantasmi del suo passato e una inaspettata presenza in paese. La commedia Belga Emma Peeters completa la lineup di True Colours, secondo film della regista Nicole Palo, interpretato da Monia Chokri e Fabrice Adde, chiuderà le Giornate l’8 settembre, con una vena di sarcasmo e surreale ironia.

Al Festival di Toronto ci sarà invece la prima mondiale del nuovo film di Edoardo De Angelis, Il vizio della speranza. Dopo Indivisibili vincitore di 6 David di Donatello e presentato in più di 100 festival nel mondo (incluso il TIFF 2016), De Angelis torna alle stesse affascinanti ambientazioni della periferia napoletana, dove la speranza romperà una spirale di disperazione grazie alle coraggiose azioni della protagonista, interpretata da Pina Turco. Il film prodotto da Tramp Limited e O’Groove, sarà in competizione a ottobre alla Festa del Cinema di Roma e sarà distribuito in autunno da Medusa. Soddisfazione esprime la Managing Director Catia Rossi.