David e Efa insieme per i nuovi talenti

, due tra le più prestigiose Accademie del cinema, rispettivamente italiano ed europeo, si uniscono per un'iniziativa a sostegno dei nuovi autori: 20 giovani talenti europei e cinque italiani prenderanno parte alla residenza, in programma ad aprile del 2019 in Toscana, con il sostegno della Toscana Film Commission. Saranno seguiti da guru di livello internazionale in un week end di alta formazione. L'iniziativa, che ha il sostegno di Luce Cinecittà, è stata annunciata all'Italian Pavilion da, presidente della Fondazione David di Donatello,, direttrice dell'Efa,, presidente delle Film Commission italiane,, rappresentanti italiane nel board Efa. Importante il supporto di Salvatore Ferragamo Parfums, simbolo di eccellenza italiana a livello internazionale. Per la prima volta le due accademie si uniscono per collaborare sul terreno comune della formazione del pubblico e degli operatori del settore e per promuovere la circolazione delle opere.