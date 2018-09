'Latte nostro', anteprima a Terra Madre Salone del Gusto

Il film documentario Latte nostro di Michele Trentini verrà presentato in anteprima giovedì 20 settembre a Torino - ore 21.00, Cinema Massimo Sala Due (euro 5) - nell’ambito di Terra Madre-Salone del Gusto. Un’occasione per conoscere e apprezzare un modello di gestione e lavorazione del latte unico e sostenibile, e forse proprio per questo a rischio di estinzione. Intervengono: il regista Michele Trentini, Lorenzo Berlendis (Slow Food Italia), Maurizio Tondolo (Eco Museo delle Acque) e Maria Loreta Veneri (Eco Museo Val di Peio).

Il documentario vede coinvolti l’Ecomuseo della Val di Peio in Trentino e l’Ecomuseo delle Acque in Friuli, uniti nel sostenere e valorizzare le due latterie turnarie che ancora operano sui rispettivi territori: il Caseificio turnario di Peio e la Latteria turnaria di Campolessi. Le latterie e i caseifici turnari rappresentano una delle più antiche forme di cooperazione agro-alimentare in Italia, adottando una consuetudine di gestione collettiva del latte per trasformarlo in prodotti caseari. Nelle latterie di Campolessi e Peio l’insieme dei prodotti lavorati in un giorno viene assegnato a turno a uno dei soci allevatori, con una frequenza proporzionale alla quantità di latte conferita. Le vacche vengono alimentate con erba e fieno, è vietato l'utilizzo di insilati e fasciati.

Il film mette in primo piano animali, allevatori, pastori e casari che contribuiscono alla realizzazione di straordinari formaggi a latte crudo e senza utilizzo di fermenti industriali, il Formaggio di Turnaria (Friuli) e il Casolet (Trentino), entrambi Presidi Slow Food sostenuti dai due ecomusei.