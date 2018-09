Romics, nata come fiera dei comics, è ormai ufficialmente definita come Festival Internazionale del fumetto, animazione, cinema e games, con spazio dunque sempre crescente per la settima arte. Tra gli eventi di punta l’anteprima al cinema Adriano, il 4 ottobre, del film The Predator di Shane Black, la celebrazione con un'installazione dell'uscita di Venom e poi la mostra della Scuola Romana dei Fumetti per la celebrazione dei suoi 25 anni, con l’esposizione di disegni e concept art di Paolo Morales per il film Gangs of New York