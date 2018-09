It's time to... con Cristiana Capotondi

Lunedì 1° ottobre primo appuntamento della manifestazione promossa dall’Osservatorio sul Fenomeno della Violenza sulle Donne del Consiglio Regionale della Campania con Cristiana Capotondi. Attrice tra le più importanti e complete del panorama italiano, con alle spalle lavori con Roberto Faenza, Michele Placido, Alessandro Genovesi, Pupi Avati, Riccardo Milani, è lei la prima ospite di “It’s time to…”, evento in programma alle ore 21 nell'ambito del Napoli Film Festival.

“It’s time to…” è la nuova campagna di sensibilizzazione e informazione, promossa dall’Osservatorio sul fenomeno della violenza sulle donne, istituito presso il Consiglio Regionale della Campania, e prevede la realizzazione di tre incontri/conversazioni con altrettante esponenti del mondo del cinema. Protagonista del primo appuntamento è Cristiana Capotondi, tra le firmatarie dell’iniziativa “Dissenso Comune”, anche protagonista del film Nome di donna di Marco Tullio Giordana, che sarà proiettato al termine della conversazione.

La Regione Campania è la seconda regione per numero di femminicidi e non esiste ancora strategia adeguata e uniforme per la prevenzione e il contrasto della violenza contro le donne e per la protezione delle vittime. Per questo la violenza maschile sulle donne rimane uno degli ostacoli principali all’uguaglianza e al godimento dei diritti umani di queste ultime.