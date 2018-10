Arrivederci Saigon in sala il 31 ottobre

Arrivederci Saigon, il documentario diretto da Wilma Labate accolto con entusiasmo alla 75esima Mostra di Venezia, arriva in sala il 31 ottobre distribuito da Istituto Luce Cinecittà, preceduto da una settimana di anteprime in Toscana che toccheranno Firenze, Piombino, Prato e Pisa. Tutte le anteprime saranno accompagnate dalla regista Wilma Labate e dalle protagoniste ('Le Stars') che si sono ritrovate assieme a Venezia esattamente 50 anni dopo la loro avventura in Vietnam.

Arrivederci Saigon è l'incredibile storia delle 'Stars' (Viviana Tacchella, Rossella Canaccini, Daniela Santerini e Franca Deni), la band italiana che dalla provincia toscana viene spedita inaspettatamente in Vietnam, a suonare nella base militare americana. Sono giovanissime con la voglia di successo e di lasciare la provincia industriale dove vivono, così diversa dalla famose colline del Chianti: vengono dalle acciaierie di Piombino, dal porto di Livorno e dalle fabbriche Piaggio di Pontedera. È la provincia rossa delle case del popolo e del Pci e uscire da quella provincia è il loro sogno. Siamo nel '68 e ogni sogno sembra possibile. Ricevono un'offerta che non possono rifiutare: una tournée in Estremo Oriente, Manila, Hong Kong, Singapore… Armate di strumenti musicali e voglia di cantare, partono sognando il successo ma si ritrovano in guerra, e la guerra è quella vera del Vietnam… Dopo cinquant'anni 'Le Stars' raccontano la loro avventura vissuta per tre mesi nelle basi sperdute nella giungla, tra i soldati americani e la musica soul.