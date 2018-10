Qui è ora: vita quotidiana negli oratori

Ponte fra la strada e la chiesa, l’oratorio è un luogo di aggregazione e formazione che accompagna i giovani nel proprio percorso di crescita. Qui è ora, presentato come evento ad Alice nella città, è un racconto corale, ambientato in cinque strutture parrocchiali della Lombardia, che delinea un tessuto sociale diverso dalle narrazioni che prevalgono sui media. Il documentario di Giorgio Horn, il primo prodotto dalla Fondazione Ente dello Spettacolo, insieme alla società Todos Contentos Y Yo Tambien, segue i protagonisti nelle attività quotidiane approfondendo i legami che si instaurano e i processi emotivi e spirituali delle persone coinvolte.

Un gruppo di adolescenti dell’oratorio San Siro (Lomazzo) ha deciso di intraprendere un percorso di vita comunitaria in un appartamento parrocchiale. Questi giovani, tra gli impegni scolastici, gli incontri con gli amici e la discoteca il sabato sera, si interrogano sul senso della propria esistenza. Nel docu film si raccontano anche storie di vera integrazione come ad esempio quella di Akon, un giovane senegalese arrivato a Brescia una decina d’anni fa che lavora come educatore all’interno dell’oratorio San Faustino, situato nel centro antico della città e affollato da tantissimi bambini quasi tutti immigrati di seconda generazione. Un’altra figura chiave è don Mattia Bernasconi, giovane e carismatico trentenne che dopo una laurea in ingegneria aerospaziale e un’importante proposta di lavoro in Cina, decise di entrare in seminario. Il prete si impegna per aiutare i più deboli con pranzi che sono più di una semplice mensa per poveri, ma momenti per trascorrere del tempo in compagnia.