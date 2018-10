Mercato del film classico a Lione: l'Italia la fa da padrona

LIONE - Parallelamente al Grand Lyon Film Festival, giunto alla decima edizione, si svolge dal 16 al 19 ottobre a Lione l'abituale Marché du Film Classique. Viene ospitato in alcuni edifici e padiglioni situati lungo la rue du Premier Film, vicini all'angolo ove Louis Lumière posizionò la propria caméra per girare, nel 1895, La sortie de l'usine. Vi partecipano 219 compagnie internazionali, per un totale di 500 accreditati. Sette le società italiane. La Fondazione Cineteca di Bologna guidata da Gian Luca Farinelli. L'Immagine Ritrovata Srl diretta da Davide Pozzi, che gestisce laboratori di restauro attivi a Bologna, Parigi e Hong Kong. La Fondazione Centro Sperimentale di Cinematografia di Roma rappresentata da Daniela Currò, direttrice della Cineteca Nazionale. Inoltre Augustus Color Sas, Pixelman Srl, Summerside Media, Viggo Srl. http://www.mifc.fr

Al Village del Festival, composto da eleganti tendoni edificati nel giardino della Villa Museo dei fratelli Lumière, viene ospitato invece il tradizionale mercato internazionale dei libri di cinema e dei DVD. Tra i ben 4.500 DVD in vendita, il cinema italiano la fa da "padre padrone". Impossibile elencare tutte quante le pellicole italiane messe recentemente in commercio sul floridissimo mercato francese. Diamo solo alcuni esempi. Il Blu-ray de La meglio gioventù di Marco Tullio Giordana, edito da Pyramide Vidéo in vista dei festeggiamenti lionesi per il 15° compleanno del capolavoro. La trilogie optimiste de Dino Risi edita da M6 e Les Films du Camélia: un cofanetto contenente i tre popolari Poveri ma belli prodotti negli anni '50 dalla Titanus, sia in DVD che in Blu-ray, e con l'aggiunta di interviste filmate e testi informativi. Marcello Mastroianni: Italie années 50, un cofanetto edito da M6 e contenente sei perle del periodo giovanile del grande attore. Casanova 70 di Mario Monicelli, edito da Carlotta e contenente documenti e scene tagliate. Imputazione di omicidio per uno studente di Mauro Bolognini, Editions M6. Il bell'Antonio di Mauro Bolognini, Editions Montparnasse. Era notte a Roma di Roberto Rossellini, edito da Tamasa e Studio Canal, con extra informativi. Infine due novità della prolifica collana Gaumont à la demande: Morgan il pirata di Primo Zeglio e André de Toth, La nonna Sabella di Dino Risi.

http://www.festival-lumiere.org/lieux-festival-lumiere/marche-dvd-2018.html