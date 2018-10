Malerba e l'odio per la normalità

Un thriller dai risvolti sociali, è Malerba, opera prima prodotta dalla Guasco di Ancona con il patrocinio di Marche Film Commission, AGICI e CNA Cinema e diretta dal trentenne Simone Corallini, già autore di alcuni cortometraggi tra cui Nkiruka - il meglio deve ancora venire, vincitore del Premio MigrArti 2017 - MiBACT, proiettato nella sezione MigrArti alla 74esima Mostra di Venezia.

Selezionato al WAG Festival da una giuria di giovani under 30, vincitore al NOT FILM FEST di Santarcangelo di Romagna per il maggior potenziale di distribuzione all'estero, assegnato da Alessandro Masi, distributore della Flexymovies di Los Angeles, è stato inoltre all'Alexandria Mediterranean Countries Film Festival in Egitto. Sarà in sala dall'8 novembre.

Interpretato da Luca Guastini, Antonio De Matteo e Manuela Parodi, è ambientato in un piccolo centro dove vivono Orazio e Gabriele, due fratelli affetti da una rara malattia neurocutanea, la neurofibromatosi, che ne deturpa i lineamenti. Il maggiore, Orazio, fa il macellaio e gestisce la vita anche del fratello Gabriele, più timido e introverso, impiegato in un ufficio. I due vivono in qualche modo isolati dal resto della comunità, da cui si sono autoesclusi. L'arrivo da Roma di Arianna, ragazza aperta che non sembra provare fastidio per l'aspetto del giovane collega, porterà a un allontanamento tra i due fratelli scatenando l'odio di Orazio, conseguenze impreviste e violentissime.

Il regista sottolinea l'aspetto umano della narrazione: "La parola diversità è diventata parte del nostro vissuto quotidiano, dall'omosessualità al colore della pelle. La sceneggiatura, scritta da Davide Galatolo, affronta questo tema da un'altra prospettiva. Malerba, oltre ad avere una natura thriller con ambientazioni tetre e notturne, parla della diversità, dell'aspetto esteriore, del contatto umano. Come reagiamo di fronte a una persona diversa? Volevo indagare le reazioni in una società chiusa, quella paura che crea una cortina di ferro che diventa filo spinato".