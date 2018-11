Ospite d’onore di questa edizione è il maestro Leiji Matsumoto, classe 1938, genio del fumetto e dell’animazione giapponese, L’ultima volta che lo avevamo visto era a Venezia, nel 2013, quando venne presentato il film d’animazione in cgi Space Pirate: Harlock. Da allora molto è cambiato nel mondo, ma il sensei Matsumoto crede ancora nei giovani e nella speranza: “Non bisogna mai arrendersi, si è nati per vivere, non per morire. E' un percorso infinito, devo pensare alla giovinezza più che alla fine, per questo la serie si chiama Galaxy 999. Se fossi arrivato a 1000 sarebbe stato concluso”