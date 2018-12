gLocal Film Festival: 5-10 marzo 2019

Si terrà dal 5 al 10 marzo 2019 al Cinema Massimo di Torino la 18° edizione del gLocal Film Festival, rassegna organizzata dall’Associazione Piemonte Movie, che dal 2000 promuove la cultura del cinema, mantenendo vivo il legame con il territorio piemontese, in sinergia con le più importanti realtà cinematografiche della Regione come Film Commission Torino Piemonte, Museo Nazionale del Cinema, Torino Film Festival e con il supporto di Regione Piemonte, Città Metropolitana di Torino e Città di Torino.

Il gLocal Film Festival, attraverso i concorsi Spazio Piemonte e Panoramica Doc, offrirà al pubblico uno spaccato dei migliori cortometraggi e film documentari che saranno sottoposti a giurie di professionisti del settore, le quali assegneranno il Premio Torèt – Alberto Signetto per il Miglior Documentario e il Premio Torèt Miglior Cortometraggio.

Dal 5 al 10 febbraio 2019 andrà in scena la tradizionale rassegna pre-festival TOO SHORT TO WAIT, una panoramica sulla recente produzione cinematografica in formato breve che proporrà tutti i cortometraggi iscritti a Spazio Piemonte e tutti i video che parteciperanno alla seconda edizione di Torino Factory, contest riservato a giovani under 30 rivolto a chi sta realizzando o ha realizzato un cortometraggio entro i 3’ a tema libero e ambientato per almeno l’80% in esterna cittadina.

L’iscrizione al gLocal Film Festival è gratuita e possibile fino al 31 dicembre www.piemontemovie.com.