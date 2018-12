Boxe e cinema a Cinecittà

Questa sera, per la prima volta, viene usato come ring il palco del Teatro 10 degli Studi di Cinecittà che ha ospitato una grande kermesse di Boxe, con forte connotazione sia sportiva che cinematografica, incentrata sul Titolo International WBC dei Pesi Supermedi e sul Premio Giuliano Gemma.

Nella suggestiva location, in collaborazione con Romarteventi di Francesca Piggianelli ed il promoter Vladimiro Riga, il primo gong suona per il Premio Giuliano Gemma, con la presenza della famiglia del grande attore, giunto alla sua terza edizione. Il premio è nato per celebrare attraverso il ricordo dell'amico attore "campione di vita", la grande Boxe ed i personaggi più rappresentativi e meritevoli del Pugilato Italiano e Internazionale, dello Sport e del Cinema.

Ricevono il Premio l'attore e regista Edoardo Leo e l'attrice Ilenia Pastorelli, grandi appassionati di sport e presto sul grande schermo con Non ci resta che il Crimine di Massimiliano Bruno.

Il Premio viene conferito a personaggi del calibro di Nino Benvenuti, Giovanni Malagò, Franco Nero, Gina Lollobrigida, Alessio Boni, Alessandro Preziosi, Neno Zamperla, Raul Bova e molti altri illustri "amici del Pugilato Italiano". Altri ospiti a ricevere il riconoscimento, presentato dal giornalista Stefano Buttafuoco, sono: per il Pugilato AOB Martina La Piana, Oro ai Giochi Olimpici Youth Buenos Aires 2018, e Abbes Aziz Mouhiidine, oro in tre competizioni europee; per il Pugilato PRO il Campione Europeo dei Supergallo Luca Rigoldi; per la sezione DOCU la prima pugile italiana ad aver partecipato ai Giochi Olimpici Irma Testa, protagonista di "Butterfly" di Alessandro Cassigoli e Casy Kauffman prodotto da Indyca per Rai Cinema, e Tyson Alaoma, che ha interpretato se stesso in My Tyson di Claudio Casale prodotto da Magda Film e vincitore del premio come Miglior Documentario Sezione MigriArti alla 75sima Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia; per la categoria Sport l'olimpionica di Judo e componente del CNA del CONI Giulia Quintavalle.

A seguire dal grande schermo al ring una sinergia di forze in campo, tra cui il CONI come ente patrocinante e l’ICS partner istituzionale, accendono i riflettori anche sulla solidarietà e sul mondo giovanile grazie ai Social Partner Scholas Occurrentes, l'organizzazione internazionale di diritto pontificio che insieme alla WBC sta promuovendo il progetto mondiale BoxVal (Boxe e Valori), finalizzato ad armonizzare lo sviluppo dei ragazzi che vivono in contesti di vulnerabilità, e KO al Terremoto, che nel 2019 ad Amatrice organizzerà il Festival dello Sport e del Cinema.

A partire dalle h 22:00 un mainevent che ha vede un programma ricco in diretta su Eurosport : Giovanni De Carolis (26-9-1) della BBT contro Dragan Lepei (16-1-2) della Boxe Loreni, nel match valido per il Titolo Internazionale WBC dei Pesi Supermedi.

E’ la sfida delle sfide. Da una parte il già Campione del Mondo WBA Giovanni De Carolis che a trentaquattro anni ha la chance per rientrare di diritto nei primissimi posti della classifica mondiale di una delle sigle internazionali più prestigiose. Dall’altra il ventottenne Dragan Lepei, pugile emergente che poco più di un mese fa si è laureato campione italiano di categoria. Più esperto ed abituato a combattere in match titolati De Carolis, più istintivo e potente Lepei, capace di vincere nove volte su sedici per KO.