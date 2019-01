Alice nella città e il piano nazionale di Cinema a scuola

E’ partita a Roma e proseguirà anche oggi presso lo spazio polivalente WeGil - l'hub culturale della Regione Lazio gestito da LAZIO Crea (Largo Ascianghi 5 - Roma), la due giorni di proiezioni ed incontri del progetto di formazione Seminare domande promosso dalla Scuola Capofila del progetto I.C. Micheli (via Pietro Antonio Micheli, 21) di Roma insieme ad Alice nella città e ai diversi partner che si sono affiancati al percorso per creare una rete che possa rappresentare la struttura del piano nazionale di cinema per la scuola. Dall’Università Roma Tre, dipartimento Filosofia comunicazione Dams all’Università Dante Alighieri di Reggio Calabria e all’Università di Messina, dalla Fondazione Accademia del cinema italiano Premi David di Donatello alla Fondazione Cinema per Roma ed infine dalle Film Commission alla Fapav e da a My Movies fino alla Regione Lazio e al Municipio 2.

Seminare domande non è solo un progetto ma un metodo multidisciplinare integrato che mette al centro sia un percorso di formazione frontale e sulla rete rivolto a docenti che si vogliono avvicinare alla comprensione del linguaggio audiovisivo, sia un percorso formativo per gli studenti che prevede l’uso di una piattaforma web di consultazione e di visione a scuola (www.sceltediclasse.com) oltre che proiezioni in sala e incontri in classe con i tutor e con i grandi autori in collaborazione con la Fondazione Accademia del cinema italiano Premio David di Donatello.

Le fasi didattiche previste dal percorso: Fase 1 - Basi teoriche (Perché guardare) – un corso di formazione frontale per i docenti (18 ore) con professori universitari, educatori specializzati e critici legati al giornalismo cinematografico. Fase 2 - La scelta (Cosa vedere) dedicata alla visione in sala e in streaming VOD (video on demand) in classe, dove incoraggiare la curiosità dei ragazzi verso la scoperta di film di qualità selezionati da Alice nella città che saranno suddivisi in un percorso di 5 titoli (3 in classe e 2 in sala) e divisi per fasce di età 8-10 | 11-13 | 14-16 | 16 + / film che saranno arricchiti sia da bibliografie che da schede e video di approfondimento oltre che da sequenze e micro saggi presenti in piattaforma. Fase 3 - Costruzione degli strumenti (Come guardare) il percorso di visione sarà affiancato da un ciclo d’incontri di approfondimento e di scavo, curati da operatori culturali specializzati e laureati DAMS che accompagneranno i docenti in classe durante tutto l’arco del lavoro ed utilizzeranno i materiali presenti in piattaforma - per tutoring, mentoring -, integrando il percorso. Al termine del percorso saranno organizzati gli incontri speciali con gli autori, i mestieri e le figure professionali del settore audiovisivo organizzati in collaborazione con l’Accademia del cinema italiano premio David di Donatello. Fase 4 - Buone pratiche (Condivisione nella community) Oltre ad una riflessione sui grandi temi della didattica formale dell'immagine e del linguaggio audiovisivo, il percorso vuole arrivare alla costruzione condivisa di strumenti pratici di lavoro attraverso la piattaforma on-line che aprirà una apposita sezione dedicata ai docenti e costituirà il punto di raccordo di monitoraggio e di valutazione in itinere degli obiettivi dell’azione pedagogica.

Grazie alla piattaforma di Scelte di classe, già testata e sperimentata lo scorso anno da Alice con il supporto del Mibac, gli insegnanti, dopo essersi profilati, potranno contare su un catalogo di film da vedere in sala e on-line che Alice nella città ha selezionato, approfondito e organizzato per fasce di età. Ogni film presente in piattaforma sarà raccontato e “scavato” attraverso una scheda critica, arricchita da sequenze, prolungamenti, video recensioni e bibliografie dedicate al cinema per ragazzi che permettono di rimbalzare da una visiona un’altra per costruire percorsi tematici legati alle ‘grandi domande’, questioni che il film pone senza fornire risposte ma aprendo terreni di confronto, spunti per discussioni in classe o al cinema.

60 gli istituti scolastici delle 11 regioni e 23 città coinvolte coinvolte dalla rete. Le scuole potranno partecipare con un massimo di 4 docenti per Istituto - per un totale di 240 docenti - suddivisi per le diverse fasce di età: (8-10 | 11-13 | 14-16 | 16 +). L'avvio del progetto di formazione avrà luogo lunedì 21 e martedì 22 gennaio con le prime 6 ore di formazione dei docenti degli istituti aderenti. L'argomento trattato sarà "l'inquadratura" e le ore di lezione saranno condotte dal giornalisti e critici cinematografici Mario Sesti e Francesco Crispino, e dalla docente universitaria Stefania Parigi. Previste anche proiezioni di film, tra cui quella de Il cratere alla presenza dei registi Luca Bellino e Silvia Luzi e Florida Project.

Questa è la library completa dei titoli proposti da Seminare domande: Zanna bianca di Alexander Espigares, Lazzaro felice di Alice Rohrwacher, La diseducazione di Cameron Post di Desiree Akhavan, Girl di Lukas Dhont, Tito and the birds di Gabriel Bitar, André Catoto, Gustavo Steinberg, Butterfly di Alessandro Cassigoli, Casey Kauffman, Senza lasciare traccia di Debra Granik, La strada dei Samouni di Stefano Savona, Dilili in Paris di Michel Ocelot, Un sogno chiamato Florida di Sean Baker, Ben is back di Peter Hedges, Beautiful boy di Felix Van Groeningen, I racconti di Parvana di Nora Twomey, Charley Thompson di Andrew Haigh, Visages, villages di JR, Agnès Varda, La terra dell’abbastanza di Damiano D'Innocenzo, Fabio D'Innocenzo, Wonder di Stephen Chbosky, Nelle tue mani di Ludovic Bernard, Lady Bird di Greta Gerwig, USA e We the Animals di Jeremiah Zagar.