Regione Veneto: bando per contributi alla produzione

Giovedì 24 gennaio alle ore 12:00 nella Sala Fellini di Cinecittà a Roma, in un incontro con gli operatori del settore cinematografico e audiovisivo, promosso dalla Regione del Veneto in collaborazione con Istituto Luce Cinecittà, l’assessore regionale alla cultura, Cristiano Corazzari e il presidente dell’Istituto, Roberto Cicutto, presenteranno i contenuti e le modalità di partecipazione e i criteri di valutazione previsti dal bando Por Fesr 2014-2020, che prevede la concessione di contributi a favore della produzione cinematografica. All’incontro saranno presenti la Sottosegretaria per i beni e le attività culturali Lucia Borgonzoni e il Direttore Generale per il Cinema Nicola Borrelli.

Questi i criteri del bando “POR FESR 2014-2020 azione 3.3.2 per l’erogazione di contributi a favore della produzione cinematografica e audiovisiva”: per questo primo bando, a fronte di una disponibilità complessiva per l’intera azione di Euro 5.000.000 sono stati stanziati Euro 1.500.000. Il Bando si rivolge alle micro, piccole o medie imprese che siano produttori o coproduttori dell’opera audiovisiva presentata o che abbiano un contratto di produzione esecutiva con la società di produzione dell’opera audiovisiva. Le tipologie di progetti agevolabili sono le opere audiovisive realizzate in tutto o in parte in Veneto afferenti alle categorie fiction, animazione, doc e short.