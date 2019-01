Visioni dal Mondo, Immagini dalla Realtà: a Milano 12/15 settembre

Il 5° Festival Internazionale del Documentario Visioni dal Mondo, Immagini dalla Realtà si terrà a Milano dal 12 al 15 settembre in due luoghi simbolo della cultura del capoluogo lombardo: il Teatro Litta e il Museo Nazionale Scienza e Tecnologia Leonardo da Vinci, già sede di una delle sezioni della scorsa edizione del Festival.

La quinta edizione prevede diverse sezioni: il concorso Storie dal mondo contemporaneo, nucleo centrale del Festival, rivolto ai giovani cineasti italiani; Panorama Internazionale con la proiezione in anteprima in Italia di una selezione dei più recenti e migliori lungometraggi insigniti di prestigiosi riconoscimenti e la sezione Panorama Italiano Fuori Concorso. Giovedì 12 e venerdì 13 settembre saranno i due giorni dedicati alla sezione Industry, Visioni Incontra, dedicata agli addetti ai lavori; al Teatro Litta di fronte a un parterre di professionisti del settore - editor televisivi, circuiti cinema, piattaforme, produttori indipendenti, distributori, acquisition manager, sales agent e direttori di festival - i giovani produttori e registi potranno presentare i loro progetti work in progress in cerca di finanziamenti, preacquisti o distribuzione.

Il bando di concorso “Storie dal mondo contemporaneo” si aprirà entro fine febbraio 2019. Potranno partecipare al concorso documentari inediti - lungometraggi, mediometraggi e cortometraggi - ultimati dopo il 1° gennaio 2018. Per le opere che saranno presentate non sono previsti limiti di formato, di durata e di tecniche realizzative. Il bando sarà comunicato nelle prossime settimane e le modalità d’iscrizione saranno disponibili sul sito del Festival www.visionidalmondo.it. Anche il concorso della sezione Industry, Visioni Incontra, dedicato ai film documentari italiani in fase di lavorazione partirà a febbraio.

L’ingresso è gratuito per tutte le proiezioni, masterclass, retrospettive e panel di approfondimento previsti nel programma.