Cineteca Friuli e Cineteca Milano inserite nella legge di bilancio

Con un emendamento, approvato lo scorso gennaio da Camera e Senato, la Cineteca del Friuli, nata a Gemona all'indomani del terremoto del 1976, e la Cineteca Italiana di Milano, che con i suoi 72 anni è il più antico degli archivi cinematografici del Paese, sono state inserite nella legge di bilancio tra le cinque cineteche sostenute dal fondo per il cinema e l’audiovisivo con risorse del MiBAC, ottenendo il pieno riconoscimento del valore culturale della loro attività. L'emendamento ha integrato l'articolo 27 della legge n. 220 del 14 novembre 2016 sul cinema e l'audiovisivo, voluta dall'allora Ministro per i Beni e le Attività Culturali Dario Franceschini, includendo le due istituzioni - a fianco della Cineteca di Bologna e del Museo Nazionale del Cinema di Torino, a cui sono ora equiparate - nella lista delle maggiori cineteche italiane a cui la legge garantisce il sostegno del MiBAC, un contributo annuale fisso per le loro attività di tutela e promozione del patrimonio cinematografico

In un comunicato congiunto delle due istituzioni si parla di “un risultato reso possibile grazie all’azione congiunta dell’assessore alla Cultura della Regione Friuli Venezia Giulia Tiziana Gibelli e dell’assessore all’Autonomia e Cultura di Regione Lombardia Stefano Bruno Galli, che nell’ottobre 2018 hanno interessato i propri parlamentari di riferimento, motivandoli a compiere un atto di riparazione a una situazione che penalizzava ingiustamente due degli archivi filmici più vivaci, ricchi di materiale e attivi sui rispettivi territori come quelli di Milano e Gemona. Con la successiva proposta emendativa dei parlamentari, cui va il merito del risultato finale, si è messo fine alla disparità di trattamento.L'esclusione dalla legge, infatti - conclude il coumnicato - relegava Milano e Gemona a poter concorrere unicamente al bando su progetti, senza le garanzie, in termini di contribuzione fissa, riconosciute alle realtà di Bologna, Torino e Roma (quest'ultima oggetto di una voce specifica in virtù del suo ruolo di Cineteca Nazionale).