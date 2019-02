L'Academy ci ripensa: tutte le categorie dei premi in diretta

L’Academy of Motion Picture Arts si arrende e accetta suo malgrado di mandare in diretta la premiazione di tutte e 24 le categorie degli Oscar. Nei giorni scorsi l’organizzazione era finita al centro di una grande polemica per aver deciso di trasmettere in un secondo momento, la premiazione di 4 categorie (fotografia, montaggio, cortometraggio dal vivo, acconciature e trucco), sostituendola con degli spot pubblicitari, per ridurre la durata della serata e scongiurare eventuali cali di ascolti.

Sono insorti in risposta numerosi registi e personalità del mondo dello spettacolo, che hanno portato la American Society of Cinematographers a scrivere una lettera di protesta all’Academy definendo questa decisione “un insulto all’arte cinematografica”. Tra i firmatari Martin Scorsese, Spike Lee, Quentin Tarantino e Alfonso Cuarón.

La scelta dell'Academy è stata infine applaudita approvata pubblicamente con delle note dalle associazioni American Cinema Editors, International Cinematographers Guild, Motion Picture Editors Guild, IATSE e dal festival Camerimage.