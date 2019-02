Addio a Giulio Brogi

Giulio Brogi si è spento oggi all'Ospedale Sacro Cuore di Negrar in Veneto. Lo riporta il quotidiano 'L'Arena' di Verona, città dove Brogi era nato il 13 maggio del 1931 (c'è chi scrive del '35). Dall'inizio degli anni '60 aveva frequentato il Piccolo Teatro di Milano e gli Stabili di Genova, Trieste e Torino, interpretando i classici diretto da registi quali Strehler, Squarzina, Zeffirelli, Trionfo, Missiroli, Carriglio. Il debutto sul grande schermo è arrivato nel 1967 con I sovversivi dei. Una carriera, quella cinematografica, che lo ha portato a lavorare con i più importanti registi, da, gli stessi Taviani,, fino aper il quale recitò ne La grande bellezza. Fabiana Sargentini l'ha diretto accanto a Donatella Finocchiaro in Non lo so ancora (2011) scritto da Morando Morandini. Altri ruoli recenti sono quelli di Fai bei sogni di Marco Bellocchio (2016), Dove non ho mai abitato di Paolo Franchi (2017) e La terra buona di Emanuele Caruso (2018). Celebre in televisione per L'Eneide del 1971 e l'ultimo episodio della serie Il Commissario Montalbano - Un diario del '43, andato in onda ieri sera. Nel 2009 ha vinto il premio Salvo Randone.