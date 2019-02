Ferrara Film Festival 23/31 marzo

Kevin Bacon, Misha Barton, Daniel Baldwin, Rosario Dawson, Neve Campbell, Danny Trejo, Raoul Bova, Eric Roberts, Pedro Capò, Nancy Spielberg, Giorgio Colangeli, Valentina Lodovini. Questi alcuni tra i protagonisti delle 34 pellicole selezionate al Ferrara Film Festival in programma dal 23 al 31 marzo. Tutti i film sono anteprime assolute non ancora distribuite in Italia e provengono da nove paesi da tutto il mondo: 11 dagli USA, 15 dall’Italia, seguiti da Germania, Portogallo, Sud Africa, Belgio, Israele, Polonia e Austria. Il programma completo del festival verrà divulgato venerdì 22 febbraio.

Tanti i temi forti e contemporanei affrontati dai film come l’emancipazione e la rivalsa delle donne, la violenza giovanile e lo sfruttamento minorile. Quest’ultimo è portato alla luce soprattutto grazie alla collaborazione tra Ferrara Film Festival e UNICEF Italia, instaurando una categoria speciale denominata “Young UNICEF”. Inoltre, come sempre, tutti i film e i principali eventi saranno accessibili al pubblico sordo grazie alla campagna sociale #FacciamociSentire.

Tra i film in concorso si segnala il thriller Hope Lost con un cast di superstar che comprende Michael Madsen, Daniel Baldwin, Denny Trejo e Misha Barton; The Perception con Eric Roberts e Nick Bateman; Sol de medianoche con la superstar latina Pedro Capò; Chi scriverà la nostra storia prodotto da Nancy Spielberg (sorella di Steven); Find Your Groove con Kevin Bacon, Whoopi Goldberg e Rosario Dawson; I perfezionisti prodotto da Raoul Bova; In principio con Giorgio Colangeli e Uomo con Valentina Lodovini.

Ogni spettacolo al cinema, come di consuetudine, sarà composto da un cortometraggio seguito da un lungometraggio e i biglietti saranno già acquistabili in prevendita a partire dalla prossima settimana sul sito ufficiale e nei punti vendita a Ferrara e in tutta Italia del circuito Ticketland 2000. Il programma include inoltre eventi a tema e di beneficenza, incontri con i professionisti del cinema e il consueto party di apertura al Palazzo Roverella, sabato 23 marzo. La cerimonia di premiazione dei “Golden Dragon” si terrà alla Sala Estense, in Piazza Municipale, domenica 31 marzo alle ore 18.

Il programma completo dei film e ulteriori info: www.ferrarafilmfestival.com