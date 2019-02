Terza settimana di programmazione per Cinema al MAXXI, la rassegna cinematografica giunta alla sesta edizione, organizzata da Fondazione Cinema per Roma|CityFest, MAXXI e Alice nella città. Tra gli eventi in programma Il toro nel pallonetto, mockumentary sul pugile Joe Esposito, Il colore della fatica sul giro d'Italia e la prima puntata di The Walking Dead - stagione 9