L'attore Yoon C. Joyce testimonial dell'Integrazione Film Festival

L'attore Yoon C. Joyce sarà il testimonial della 13esima edizione dell'Integrazione Film Festival - IFF, rassegna di cinema internazionale dedicata all'integrazione interculturale, in programma a Bergamo dal 10 al 14 aprile. Yoon C. Joyce, all'anagrafe Yoon Cometti, è nato in Corea nel 1975, a tre mesi è stato adottato da una famiglia bergamasca, a 13 anni si è trasferito a Roma per studiare recitazione, cosa che ha fatto poi anche al Centro Teatro Attivo di Milano e all'Actor's Studio di New York, e oggi ha all'attivo più di 40 film, girati con gli attori e registi più celebri, tra gli altri: Martin Scorsese, Leonardo Di Caprio, Ridley Scott, Cristopher Lambert, Gabriele Salvatores, Elio Germano, Michael Madsen, Leonardo Pieraccioni, Benson Lee, Louise Nero, Jake Gyllenhaal, Edoardo De Angelis. L'attore torna dunque nella sua città d'origine: in veste di attore celebre ma non solo, anche come testimone diretto di un'esperienza di integrazione

La manifestazione ha cambiato veste grafica e nome: da C'è un tempo per... l'integrazione a Integrazione Film Festival. Il Festival propone cinque giorni di film in anteprima, tra cortometraggi di finzione e documentari, per raccontare storie di integrazione: tra persone, famiglie e popolazioni di diversa appartenenza culturale e provenienza nazionale. Le prime due giornate si svolgeranno a Bergamo, all'Auditorium di Piazza Libertà, e le ultime tre al Cine Junior di Sarnico (provincia di Bergamo).

Yoon C. Joyce sarà sul palco dell'Integrazione Film Festival nella serata di apertura, mercoledì 10 aprile, e in occasione delle premiazioni finali dei film in concorso. Sabato 13, a Sarnico, terrà una masterclass intitolata "Decolonizzare l'immaginario", dedicata agli stereotipi nel mondo del cinema e della televisione. Durante i giorni del Festival inoltre interverrà all'interno di diverse scuole per la campagna di sensibilizzazione "#Jihadisti2.0: uno sforzo per l'integrazione"- all’interno del progetto Fami Lab’Impact Bergamo.