Rakuten TV si espande in oltre 40 paesi in Europa

La piattaforma VOD triplicherà la propria presenza sul mercato grazie agli accordi con Samsung Electronics, LG, Philips e Hisense per offrire contenuti integrati attraverso i telecomandi delle principali marche di Smart TV e portare la migliore esperienza cinematografica direttamente a casa.

Una strategia di espansione europea per introdurre un pulsante dedicato all’interno dei telecomandi dei nuovi modelli di Smart TV in commercio a partire dalla prossima estate. Sarà così possibile collegarsi al servizio in streaming di Rakuten TV con un semplice clic. Una crescita esponenziale per la compagnia, che si impone così tra i più importanti fornitori di contenuti cinematografici attraverso i dispositivi dei principali produttori di Smart TV in Europa, portando gli utenti a fruire direttamente della propria offerta nel modo più semplice possibile. Con questo piano Rakuten TV aumenterà contemporaneamente la sua presenza sul mercato europeo, raggiungendo oltre 30 milioni di case e triplicando la propria distribuzione da 12 ad oltre 40 paesi nel 2019 e altri ancora nel 2020.