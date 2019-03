Partiranno il 21 marzo le anteprime in Campania per il documentario di Alessandro Cassigoli e Casey Kauffman su Irma Testa, diciottenne campionessa di boxe. Il suo successo è un risultato notevole per una ragazza cresciuta in uno dei paesi più violenti del napoletano. Tuttavia più Irma riesce nel suo percorso sportivo, più si rivela fragile nel suo percorso interiore. Il film uscirà il 4 aprile distribuito da Istituto Luce Cinecittà