Il nuovo film di Paolo Zucca con Jacopo Cullin, Stefano Fresi, Francesco Pannofino, Benito Urgu, Lazar Ristovski, con la partecipazione di Angela Molina, distribuito da Indigo Film, realizza il miglior risultato in termini di media copia al boxoffice del fine settimana. Uscito in anteprima in Sardegna, in una settimana ha incassato 69.903 euro con sole 13 copie, ottenendo la miglior media copia nazionale pari a 5.377 euro