Concorso per giovani critici a Pesaro

La Mostra Internazionale del Nuovo Cinema, la cui 55° edizione si terrà a Pesaro dal 15 al 22 giugno, e il Sindacato Nazionale Critici Cinematografici Italiani – Gruppo Emilia Romagna Marche propongono, per avvicinare i giovani al lavoro critico e alle attività di ricerca in ambito cinematografico, un concorso per critici e recensori, intitolato a Lino Miccichè (fondatore della Mostra con Bruno Torri). Al concorso potranno accedere gratuitamente studenti delle scuole secondarie di secondo grado (Sezione giovanissimi) e studenti delle Università, Scuole di Cinema, Accademie di Belle Arti, Conservatori, ISIA, iscritti associazioni cinematografiche (Sezione giovani) inviando entro il 30 maggio un saggio critico di un film uscito nelle sale cinematografiche dopo il 1° gennaio 2018 o di una serie tv andata in onda dopo il 1° gennaio 2018. I premiati saranno chiamati a ritirare personalmente i premi assegnati dalla giuria, il cui giudizio è insindacabile, e che è composta da Pedro Armocida, Piero Di Domenico, Andrea Miccichè, Francesco Miccichè, Franco Montini, Paola Olivieri e Bruno Torri.

clicca qui per il bando