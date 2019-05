Mariano Rigillo nel cast di "Solo no"

Solo no, scritto e diretto da Lucilla Mininno, uscirà nelle sale nell’autunno 2019 distribuito da MovieDay.

L'opera prima - presentata ieri 6 maggio a Roma - vede come protagonisti Anna Teresa Rossini, Francesco Zecca, Giovanni Boncoddo e la partecipazione straordinaria di Mariano Rigillo. Solo no è un thriller psicologico basato sulla relazione tra i due protagonisti, Cecilia e Francesco, e racconta la storia di un’attrice che da anni si è barricata nel suo teatro per impedirne la distruzione, sia fisica che morale. Non uscirà di lì finché non riuscirà a portare in scena la sua ultima opera.

"Solo no - si legge nelle note di regia - è un film che parla di amore, ostinazione e necessità. I protagonisti con coraggio rinunciano a tutto per amore dell'arte e del proprio progetto, nonostante tutto sia contro. In questo momento storico, di grande stanchezza e generale affanno, è necessario riuscire ancora a credere in qualcosa per cui vivere. E questo vale per gli artisti quanto per ogni essere umano".

L’opera è stata realizzata con il sostegno di Carolina Rosi, Rossana Mininno, Paola Mattucci e in collaborazione con il Comune di Novara di Sicilia, con l’Ente Autonomo Regionale Teatro di Messina e con Collective Pictures.