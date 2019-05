Sergio Rubini e il nuovo doc di Minervini guidano le uscite

In uscita questa settimana il documentario di Roberto Minervini Che fare quando il mondo è in fiamme?, presentato in concorso alla scorsa Mostra di Venezia e la nuova commedia sociale e dalle venature surreali di Sergio Rubini Il grande spirito interpretata dall'attore e regista pugliese insieme a Rocco Papaleo. Dalla Cina arriva la gangster story al femminile I figli del Fiume Giallo di Jia Zhangke con la bravissima Zhao Tao.

Per i piccoli Pokémon Detective Pikachu di Rob Letterman. Per gli amanti dell'horror Pet Sematary di Kevin Kölsch e Dennis Widmyer. E ancora Ted Bundy Fascino criminale di Joe Berlinger con Zac Efron, Lily Collins, John Malkovich; Red Joan di Trevor Nunn con Judi Dench. Tra le proposte anche Solo cose belle di Kristian Gianfreda; A.N.I.M.A. di Pino Ammendola e Rosario M. Montesanti con Andrea Roncato; i documentari La città che cura di Erika Rossi e L'alfabeto di Peter Greenaway (il 12 maggio) e infine l'israeliano Tutti pazzi a Tel Aviv di Sameh Zoabi.