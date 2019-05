Dopo l'anteprima mondiale al Festival di Berlino e il concorso al Tribeca Film Festival, giovedì 9 alle 20.30 la regista Michela Occhipinti sarà al Cinema Arsenale di Pisa per presentare in prima visione Il corpo della sposa. Ambientato in un’inedita Mauritania, il film racconta la storia di Verida, una ragazza moderna che lavora in un salone di bellezza, frequenta i social network, si diverte con le amiche ma viene costretta dalla famiglia a un matrimonio combinato