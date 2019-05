Marché du film: 60 anni e non sentirli

E' ottimista Jerome Paillard, inventore del Marché du film de Cannes, che quest'anno compie 60 anni. Paillard invece ne ha 63: "Un anno fa - racconta all'ANSA - girava voce che la catastrofe fosse ormai imminente, che i soldi a disposizione per compagnie piccole e grandi fossero sul punto di finire e che i professionisti avrebbero abbandonato le sale e quindi disertato le proiezioni di mercato. A fine maggio 2018 abbiamo chiuso con più di 12.400 iscritti, 3.000 film proiettati, 720 prime internazionali di mercato e anche quest'anno le proiezioni non saranno di meno. Il fatto è che, anche con il trionfo delle piattaforme, dei link, degli 'assaggi' sul computer, la gente ha bisogno di guardasi in faccia, di avere un luogo d'incontro, di dare valore al fattore umano. Che al momento di firmare un contratto continua a valere più di qualsiasi altra cosa".

I numeri del Marché restano impressionanti e costituiscono il colpo d'occhio più visibile quando si sbarca sulla Croisette di Cannes per il festival: 400 e più stand sparsi tra il Palais e l'adiacente Village International che affaccia sulla baia; un numero imprecisato di suites, stanze d'albergo, appartamentini in affitto, terrazze e tendoni temporanei che occupano (e intasano) il "golde mile" del cinema in Costa Azzurra. "E' un effetto di gigantismo crescente con cui dobbiamo fare i conti - dice Paillard - per non essere percepiti come una fabbrica da soldi, in fondo la nostra merce è la creatività, l'ingegno, l'arte e dobbiamo rimanere ben saldi nel marcare la differenza col semplice commercio".

Quest'anno, inoltre, grande attenzione alla modernità con l'esplosione della realtà virtual. "Sono approdato al cinema grazie a lui e alla fiducia che mi diede poi Gilles Jacob - dice ancora Paillard - gran patron di Cannes. E ancora vado orgoglioso di alcune nostre invenzioni come il sito dedicato ai professionisti, Cinando, che è il più utilizzato nel corso dell'anno e che funziona in accordo con tutti i maggiori festival e mercati del mondo. Ci aiuta anche anche il festival che quest'anno presenterà le prime immagini dell'ultimo Rambo di Sylvester Stallone in un autentico evento che è anche volano per l'industria americana. Siamo una sola squadra e lavoriamo tutto l'anno perché Cannes sia ogni volta un inizio e non solo la fine del viaggio".