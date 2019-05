Torino Short Film Market: dealine 16 settembre per film e progetti

CANNES. La 4 edizione del Torino Short Film Market (Torino 21/23 novembre), organizzata dal Centro Nazionale del Cortometraggio in collaborazione con il Museo Nazionale del Cinema-Torino Film Festival, è stato presentato all'Italian Pavilion. E' stata l’occasione per illustrare le principali caratteristiche dell’appuntamento torinese grazie al quale chi ha realizzato o vuole realizzare un corto può trovare un coproduttore, un distributore o un buyer. La deadline per iscrivere film e progetti all’edizione 2019 del TSFM è fissata per il 16 settembre.

L’edizione dello scorso anno ha richiamato 450 produttori, filmmaker e distributori da 36 nazioni. Per Jacopo Chessa, direttore del Centro Nazionale del Cortometraggio si tratta di "una straordinaria vetrina per la produzione italiana e nell'edizione 2019 puntiamo a confermare i numeri dell’edizione passata, ma soprattutto la qualità di progetti e contenuti offerti a una platea di professionisti provenienti da tutto il mondo”.

Le call aperte sono:

Short Comedies è una sessione di pitching per progetti internazionali di commedie brevi. 7’ perpresentare il progetto. Dopo la presentazione seguiranno gli incontri con i decision maker.

VR Stories è un pitch di coproduzione internazionale di contenuti di realtà virtuale narrativa. Lo storytelling è al centro dell’attenzione di VR Stories, dove in 7’ i creators o produttori selezionati dovrannopresentare i propri progetti.Distributors.

Meet Buyers è una sessione dipitching per rappresentanti di compagnie didistribuzione.I partecipanti selezionati avranno 7’per presentare il lorocatalogo di distribuzione su un palco difronte a una platea.

Oltrecorto è una sessione di pitching per registi e/o sceneggiatori. I partecipanti selezionati avranno7’per presentare il loro progetto difilm dilungometraggio o serie TV basato su un cortometraggioprecedentemente completato su un palco di fronte a una plateadi decision maker.

Pitch Your Fest! è una sessione dipitching per organizzatori di festival che prevedono cortometraggiin programma. I partecipanti selezionati avranno 7’ per presentare il loro evento festivaliero.

Short Films. Call per film fino a 30’ del 2018 e 2019. Leproiezioni (durante TSFM) e la videolibrary(accesso garantito fino al 1 giugno 2020) sono private e non ledono il premiere status delle opere.

VR contents. Call per contenuti di realtà virtuale. I dispositivi di VR saranno resi disponibili agliaccreditati del TSFM nei tre giorni di mercato.