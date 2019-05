Bando per i progetti audiovisivi girati in Liguria, 30 maggio/28 giugno

CANNES. L'Italian Pavilion ha ospitato l'evento dedicato alla promozione della Liguria, del bando destinato all’audiovisivo, delle sue location e dei suoi prodotti artigianali ed enogastronomici organizzato da Genova Liguria Film Commission alla presenza della presidente Cristina Bolla. In questa occasione è stato presentato il teaser della serie televisiva In viaggio con la figlia con regia di Giorgio Molteni, prodotto da Confartigianato Liguria e Genova Liguria Film Commission con il contributo di Regione Liguria.

In sala erano presenti il regista Giorgio Molteni, la sceneggiatrice Raffaella Verga e gli attori Cristiana Manzi Dell'Aira e Renzo Sinacori. Durante la presentazione il direttore Andrea Rocco ha parlato del Bando di sostegno alle aziende e ai progetti audiovisivi girati in Liguria che sarà aperto dal 30 maggio al 28 giugno prossimi. In questa occasione si è parlato del Digital Fiction Festival, il festival che la GLFC organizzerà nel calendario eventi dedicato al ventennale della fondazione ligure.

Il Digital Fiction Festival sarà organizzato a Finale Ligure dall'1al 4 agosto prossimi a Castel Franco. A giugno si terrà la conferenza stampa di presentazione di tutti i dettagli organizzativi. Al termine dell’evento è seguita una degustazione a cura del Dipartimento di Agricoltura della Regione Liguria e del Consorzio Assaggia La Liguria (Consorzio del Basilico, Consorzio dell’Olio ed Enoteca Regionale della Liguria) .La sala e la terrazza del Majestic Hotel, sede dell’evento, è stata allestita con le piante fiorite e le erbe aromatiche di RBPlant di Albenga.