Terra di Siena: premio alla carriera a Cucinotta

Presentata all'Italian Pavilion a Cannes la nuova edizione internazionale del Terra di Siena International Film Festival. La Fondatrice della manifestazione, Maria Pia Corbelli, e Antonio Flamini, Direttore Artistico hanno dato l'annuncio del nuovo Direttore delle Relazioni Internazionali, Valentina Castellani Quinn, che ha creato un programma di eventi e scambi culturali che per la prima volta connettono Italia, Hollywood, Mosca e Armenia.

La 23° edizione del festival che andrà dal 24 al 29 settembre ospiterà nei nuovi spazi del complesso museale Santa Maria della Scala, in Piazza Duomo, un programma ricco di appuntamenti: film in anteprima, un focus opere prime e seconde italiane; partnership cinematografiche tra i diversi festival, tra cui il russo/armeno “Impact Humanity Film Festival”; eventi di moda, arte e musica; la consegna del Premio Minatori del Cinema in omaggio a Donald Ranvaud quest’anno assegnato alla produttrice Valentina Catellani Quinn, presidente di Quinn Studios Entertainment a Los Angeles, e la consegna Premio alla Carriera a Maria Grazia Cucinotta. Antonio Flamini, Direttore Artistico del Festival, nell’occasione ha annunciato in anteprima, la partecipazione in concorso dell’opera prima di Simona De Simone Forse è solo mal di mare, da un’idea di Matteo Querci, prodotto da Cibbè Film e distribuito da Blue Penguin Film, che vede la partecipazione straordinaria di Maria Grazia Cucinotta.Alla conferenza erano presenti parte del cast artistico del film: Francesco Ciampi, Annamaria Malipiero e Beatrice Ripa.

La nuova edizione del festival verrà anticipata da un evento il 12 luglio al Teatro dei Rinnovati, in Piazza del Campo, con l’esibizione per la prima volta in Italia della jazz band americana candidata ai Grammy Award, Sasha’s Bloc. “Sono onorato di essere stato scelto per inaugurare questo ambizioso e unico programma multiculturale – spiega Alexander Gershman, fondatore della band - la mia musica non ha confini, ma la mia passione nasce dai classici russi come Stravinsky e Rachmaninoff, la mia ispirazione è il jazz americano anni 20 e 30 come Fats Waller, Billie Holiday, le mie emozioni sono da sempre legate all’opera italiana come Rigoletto e Tosca”.

Per questa nuova edizione del Terre di Siena International Film Festival, la Regione Toscana e la città di Siena hanno creato per la prima volta, un programma di incentivi e riduzioni tasse per produzioni cinematografiche internazionali girate in Toscana.